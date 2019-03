NEWS MILAN – La Lega Serie A ha ufficializzato il terzo rinvio della data di recupero di Udinese-Lazio, match non giocato lo scorso 24 febbraio in quanto lo stadio Olimpico era ‘occupato’ dal match dell’Italia di Rugby nel Sei Nazioni.

Il primo rinvio era stato addirittura al lunedì 25 febbraio, il giorno dopo la sfida di rugby. Poi fu spostata a mercoledì 10 aprile, e si pensava che potesse essere proprio quella la data ufficiale del recupero. Oggi da comunicato della Lega, si apprende che la sfida tra biancocelesti e bianconeri si giocherà la settimana successiva, ovvero mercoledì 17 aprile. Il fatto curioso è che prima la sfida era prevista nella settimana che portava la Lazio a sfidare il Milan in campionato (sabato 13 aprile), invece adesso si giocherà quattro giorni dopo. Sicuramente un vantaggio non indifferente per gli uomini di Simone Inzaghi, che potranno preparare con più tempo la sfida Champions League di San Siro.

Per i rossoneri cambierà ben poco, dovranno rimanere concentrati sui prossimi impegni che arriveranno dopo questa sosta per le nazionali, senza pensare troppo ai futuri scontri diretti.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

