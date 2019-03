NEWS MILAN – Marco Simone nei giorni scorsi è volato in Thailandia per intraprendere una nuova avventura da allenatore. Ha firmato un contratto che lo lega al Ratchaburi, dove ha sostituito un altro ex rossonero come Cristian Ziege.

La sua carriera da tecnico non è mai veramente decollata. Ha avuto esperienze non troppo esaltanti con Monaco, Losanna, Laval e Club Africain. Invece nel Tours fece bene nella stagione 2015-2016. A distanza di due anni dall’ultima volta che ha allenato, l’ex giocatore cerca il rilancio in Asia. Spera che questa avventura gli porti buoni risultati.

News Milan, Marco Simone doveva tornare in rossonero

Marco Simone in un’intervista a gianlucadimarzio.com ha raccontato che in questa stagione avrebbe dovuto allenare il Milan B, squadra allestita per giocare in Serie C. Ha anche spiegato cosa sia successo: «Avevo trovato l’accordo con Mirabelli per allenare la squadra B del Milan. Tutto fatto, due anni di contratto. Avevamo già organizzato il ritiro, le convocazioni dei calciatori, avevamo programmato tutto anche con Beretta e Lupi. Il cambio di società ha modificato le carte in tavola. Mi chiamò Leonardo per dirmi che la squadra B non era più una priorità».

Per l’attuale allenatore del Ratchaburi c’è stata anche la possibilità di guidare la Primavera del Milan, ma poi gli è stato preferito Federico Giunti: «Dopo l’esonero di Lupi come allenatore della Primavera sono stato richiamato in sede da Leonardo e Maldini che mi hanno proposto la panchina. Io accettai, poi scelsero Giunti. Ci può stare il calcio è così. Io avrei allenato una squadra B o la Primavera solo al Milan. Sarebbe stata una vera e propria scelta di cuore. Credo che questo la nuova società non l’abbia capito fino in fondo».

C’è un po’ di amarezza nelle parole di Marco Simone, che comunque adesso è pienamente concentrato sulla sua esperienza in Thailandia. Il Ratchaburi ha 3 punti dopo quattro giornate di campionato e il suo obiettivo è quello di risalire la classifica. Non possiamo che fargli i nostri migliori auguri.

