MILAN NEWS – Il Milan, mettendosi in casa un personaggio come Ivan Gazidis, sapeva di trovare uno degli uomini più influenti del calcio internazionale.

L’ex direttore generale dell’Arsenal è diventato amministratore delegato milanista su forte volontà di Gordon Singer e della properietà Elliott Management, che ha voluto puntare ciecamente sulle capacità gestionali e finanziarie di Gazidis, uomo che nei 10 anni di attività a Londra è riuscito strategicamente a far diventare l’Arsenal una delle società inglesi più ricche e importanti.

Non bastasse il suo importante ruolo al centro della dirigenza milanista, Gazidis è stato anche rieletto nelle scorse ore come membro del board esecutivo della ECA, l’associazione dei maggiori club calcistici europei. Il dirigente sudafricano ha partecipato, al fianco del presidente juventino Andrea Agnelli, alle riunioni di questi giorni, basate soprattutto sulla possibile creazione di una Super Lega internazionale con l’aiuto della UEFA.

Interpellato a margine della assemblea di Ginevra, come riportato da Sky Sport, Gazidis ha dato parere favorevole sul dialogo aperto in queste giornate per il futuro del calcio internazionale: “E’ molto significativo che l’ECA e la UEFA stiano lavorando insieme. E’ importante per il futuro del calcio”. E intanto il Milan può godersi un dirigente che ha voce in capitolo nei piani che contano.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

