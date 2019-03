MILAN NEWS – L’incubo di tutti gli juventini è diventato realtà: Cristiano Ronaldo si è infortunato. E anche a ridosso della Champions League. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ieri sera è stato costretto al cambio durante Portogallo-Serbia e ora rischia di saltare Juventus-Milan del prossimo 6 aprile.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, sull’entità dell’infortunio se ne saprà di più nelle prossime ore ma la dinamica appare piuttosto preoccupante. Tutta colpa di uno scatto al 28esimo del primo tempo per raggiungere una palla troppo lunga, da lì la fitta intensa e la gamba destra irrigidita. Il 34enne lusitano ha provato a rassicurare tutti nel dopo partita, ma l’ansia è crescente considerando il match d’andata con l’Ajax in programma il 10 aprile: “Non sono preoccupato per questo infortunio e non ho paura, conosco bene il mio corpo. Credo che in una o due settimane sarò a posto”.

La società bianconera – riferisce il quotidiano – ora è in contatto con i medici della nazionale portoghese e tra oggi e domani il giocatore si sottoporrà agli esami di rito. In giornata dovrebbe fare una prima risonanza, probabilmente a Torino, per capire l’entità del problema. Considerando comunque l’impegno europeo pochi giorni dopo la sfida col Milan, probabile che CR7 salti a prescidnere il big match contro il Diavolo.

