MILAN NEWS – Meglio un nuovo impianto che San Siro ristrutturato: il Milan segue questa linea già da un bel po’, ma ora anche l’Inter sembrerebbe essersi convinta definitivamente.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i due club ormai convergono su un progetto condiviso per il nuovo stadio da presentare a Palazzo Marino: si va sempre più verso la costruzione di un nuova struttura, nell’attuale area occupata dai parcheggi. E ora i tempi si potrebbero accorciare: le società dovevano infatti presentare un piano al Comune entro fine aprile, ma potrebbero farlo già la prossima settimana.

Alessandro Antonello, Ad nerazzurro, si è espresso così ieri alla riunione ECA ad Amsterdam: “Inter e Milan procedono insieme. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma i tempi sono maturi. A breve comunicheremo al Comune quale sarà la scelta condivisa. Milano ha bisogno di uno stadio all’altezza delle principali città europee”. Rimettere mano al Meazza – sottolinea il quotidiano – inoltre avrebbe tempi lunghi, costi alti, risultati finali non ideali e implicherebbe la ricerca di un altro impianto dove giocare comunque per una o due stagioni. Il piano demolizione consente invece di avere uno stadio moderno, da 60mila spettatori, con più libertà progettuale e con la possibilità di giocare nel vecchio impianto durante i lavori. “Lo stadio di proprietà è un asset fondamentale” ha aggiunto Antonello. Ed è pienamente d’accordo Ivan Gazidis, grande e primissimo promotore di questa iniziativa.

