MILAN NEWS – La voglia di far bene con il Milan è tantissima, visto come è arrivato a gennaio in sordina iniziando a lavorare ed a produrre gol e ottime prestazioni.

Krzysztof Piatek vive un momento di assoluta brillantezza, come testimoniano sia le 8 reti messe a segno tra campionato e coppe da quando veste la maglia rossonera, sia la rete della vittoria con la sua Nazionale polacca nell’importante match di qualificazione a EURO 2020 contro l’Austria la scorsa settimana.

Piatek ha giocato anche l’altro ieri in Polonia-Lettonia, stavolta dal 1′ minuto ma senza segnare gol nel match vinto 2-0 dalla squadra bianco-rossa. Nonostante le fatiche dal ritiro della sua nazionale e un piccolo problema fisico causato da un virus che ha girato parecchio proprio tra i calciatori polacchi, Piatek è già tornato pronto e motivato a Milanello, come riferito oggi dagli inviati di Sportmediaset.

Il numero 19 rossonero ha partecipato regolarmente alla ripresa degli allenamenti imposta da mister Gattuso in mattinata, lavorando con il gruppo e senza mostrare segni di fatica. Buonissime notizie dunque per il Milan che può preparare il match contro la Sampdoria di sabato sera (diretta su DAZN alle 20,30) in piena serenità e con un Piatek di nuovo prontissimo ad essere protagonista in area di rigore avversaria.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

