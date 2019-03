MILAN NEWS – Una delle selezioni nazionali europee da tenere sicuramente d’occhio nel prossimo cammino verso Euro 2020 è la Polonia, squadra cresciuta moltissimo a livello di talenti.

Tra le fila polacche sta brillanto anche il milanista Krzysztof Piatek, che nella gara di qualificazione europea giocata in Austria la scorsa settimana ha segnato la rete della vittoria nel finale di match, a soli dieci minuti dal suo ingresso in campo. Piatek aveva gridato tutta la sua gioia ma anche la volontà di giocare di più visto il suo momento di forma eccellente anche nel Milan.

Detto, fatto: il c.t. polacco Jerzy Brzęczek lo ha schierato dal 1′ minuto ieri sera nel match interno, sempre valido per il girone di qualificazione, contro la Lettonia. Vittoria della Polonia con un secco 2-0 deciso dalle reti dell’ex torinista Glik e del bomber Lewandowski, schierato proprio al fianco del numero 19 del Milan.

Piatek è rimasto sul terreno di gioco per circa 85 minuti, per poi essere sostituito da Arkadiusz Milik nel finale. Chance da titolare non sfruttata fino in fondo dall’ex Genoa, che stavolta è rimasto a secco ma ha comunque aiutato con la sua solita prova generosa la propria Nazionale a continuare la serie positiva e trovare la seconda vittoria consecutiva nel girone.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

