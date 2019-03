NEWS MILAN – Ecco il momento della verità in casa Milan. Perché adesso – sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola – la squadra di Gennaro Gattuso è chiamata a fronteggiarsi col suo più grande tallone d’Achille: gli scontri diretti con le big.

L’ultimo risultato amaro in tal senso è appunto il derby, uno dei tanti. Perché in tal senso il Diavolo sorride solo contro Roma e Atalanta: una vittoria e un pareggio a favore, con entrambe. Per il resto, il gap è stato colmato dalle partite contro la cosiddetta parte destra della classifica: lì, infatti, il Milan vanta 37 punti sui 51 totali. Tutt’altra storia rispetto alle sfide contro le squadre che puntano all’Europa. Dalla Fiorentina in su, invece, la compagine rossonera ha ottenuto appena 14 punti su 39: ossia tre vittorie in 13 gare.

Ora serve lo sprint finale, superando anche i propri limiti. Si partirà da Genova, terra che quest’anno ha sempre sorriso ai rossoneri, ma seguiranno trasferte ancor più complicate. Come quella all’Allianz Stadium contro la Juventus, oppure quella in terra toscana contro una Fiorentina ancora incorsa per l’Europa League. In mezzo, ecco il doppio confronto la Lazio a San Siro tra campionato e Coppa Italia dove in palio c’è la finalissima. Il rush finale decisivo. 10 partite in campionato per il sogno Champions League, gli ultimi due ostacoli sull’altro fronte per il primo eventuale titolo targato Elliott Management Corporation.

Redazione MilanLive.it

