CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Hanno fatto rumore le parole di Mino Raiola riportate in mattinata dal Corriere dello Sport. In chiave rossonera si trattava nello specifico del rinnovo di Gianluigi Donnarumma e del possibile arrivo di Moise Kean a gennaio.

Dichiarazioni che il noto agente avrebbe rilasciato sul suo profilo Facebook. Tuttavia, il diretto interessato è intervenuto in questi minuti sul suo account Twitter per smentire tutto: «Ho creato un account Facebook, così le persone realizzano che altri account con il mio nome sono finti. Non pubblico e non userò mai Facebook per fare commenti nei miei account o quelli di altre persone. Sono stato impersonato per anni su Facebook e Linkedin e fa schifo».

Raiola, secondo quanto aveva riportato il Corriere dello Sport, avrebbe confessato il sicuro rinnovo di Donnarumma con il Milan. Se ne parla da qualche settimana di questo possibile prolungamento dell’accordo. Inoltre il procuratore avrebbe pure ammesso che Kean a gennaio è stato vicino all’approdo a Milanello. C’era l’accordo tra lui e Leonardo, però la Juventus si sarebbe opposta. Dichiarazioni tutte smentite dal diretto interessato, che nega di aver utilizzato Facebook per parlare dei propri assistiti. In ogni caso, che Gigio possa rinnovare non è improbabile e neppure che Kean possa essere stato nel mirino rossonero è tutt’altro che utopia.

I only created a Facebook account so people realise other accounts using my name are fake. I don’t post and will never use Facebook to make any comment in my or other people’s accounts. I am being impersonated for years on Facebook and Linkedin and it sucks. — Mino Raiola (@MinoRaiola) 26 marzo 2019

