CALCIOMERCATO MILAN – I talenti dell’Ajax sono da sempre nel mirino dei più importanti club europei e ce ne sono diversi di interessanti. L’impresa in Champions League contro il Real Madrid ha ulteriormente aumentato il valore della squadra di Amsterdam.

Tra i gioielli del gruppo guidato da mister Erik ten Hag c’è anche David Neres, 22enne esterno offensivo brasiliano. Mancino a cui piace partire da sinistra, l’ex San Paolo è alla terza stagione in Olanda. È arrivato in Eredivisie nel gennaio 2017 e si è dimostrato un ottimo talento. Dopo i 14 gol e i 13 assist dell’annata scorsa, in questa è per adesso a quota 8 reti e 13 assist. Il bottino può ancora crescere.

Calciomercato Milan, occhi su David Neres dell’Ajax

Secondo quanto quanto rivelato da Andersinho Marques, commentatore sportivo di Sportmediaset, il Milan ha fatto un sondaggio per Neres. Il giocatore piace, per ruolo e caratteristiche sarebbe l’ideale nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso. Al posto di Jesus Suso, deludente in questi mesi, sicuramente garantirebbe una marcia in più. Tuttavia, bisogna considerare che ci sono tanti club importanti sulle tracce del giocatore. E non bisogna dimenticare che l’Ajax fa pagare a caro prezzo i propri talenti.

Il Milan certamente lo continuerà a seguire in questi mesi, ma arrivare all’ex San Paolo sarà tutt’altro che semplice. Il rischio che si scateni un’asta nella prossima sessione estiva del calciomercato è elevato. La proprietà Elliott Management Corporation è disposta a fare investimenti, però bisognerà fare anche i conti con il bilancio. La qualificazione in Champions League aiuterebbe tantissimo Leonardo e Paolo Maldini nelle loro manovre, però potrebbe non bastare. Neres è entrato anche nel giro della nazionale brasiliana, diventando compagno del calciatore rossonero Lucas Paquetà.

🚨🇧🇷 #DavidNeres è stato sondato anche dal #Milan. Ma c’è mezza Europa che lo vuole, vediamo chi avrà il talentino brasiliano nella prossima stagione. #calciomercato pic.twitter.com/bgH4lRzxRk — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 27 marzo 2019

