MILAN NEWS – Chissà che questo rush finale non riservi grandissime e graditissime sorprese al Milan, tipo il reintegro effettivo di Mattia Caldara. Perché il difensore bergamasco, a disposizione dallo scorso 9 marzo, già scalda i motori per una prossima stagione da assoluto protagonista.

Il prossimo 5 maggio però compirà 25 anni, e non ci sarebbe regalo più bello – suggerisce il Corriere dello Sport oggi in edicola – di un esordio da titolare in campionato con la maglia del Diavolo. Perché proprio in quel giorno, variazioni di calendario permettendo, la squadra di Gennaro Gattusso ospiterà infatti il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Così l’ex Atalanta potrebbe seguire le orme dell’altro compagno di sventura Andrea Conti, ossia un inserimento graduale man mano per riacquistare fiducia e minutaggio in vista di un’intera gara dal fischio d’inizio.

Dieci partite per provarci, anche con ordini dall’alto. Casa Milan – riferisce il quotidiano – vuole essere certa che Caldara possa essere abile e arruolabile per il grande ritorno in Champions League. Del resto era stato considerato, insieme a Gonzalo Higuaín, uno dei due colpi grossi dello scorso mercato estivo targato Elliott Management Corporation. Invece il destino ha fatto la differenza in negativo, con un calvario interminabile per il giovane difensore lombardo. Ma ora è il momento di riprendersi quanto, ingiustamente, gli è stato sottratto.

