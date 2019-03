MILAN NEWS – Giornata impegnativa e di portata internazionale ieri per l’Ad del Milan, Ivan Gazidis. Il dirigente rossonero, infatti, ha presenziato all’assemblea generale dell’Eca ad Amsterdam dove è stato rieletto anche board esecutivo dell’associazione dei club europei.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato ha poi parlato anche di fair play finanziario in conferenza stampa a margine dell’evento: “L’ambizione che stava dietro il financial fair play era di portare più sostenibilità finanziaria nell’industria calcistica. I club europei sono ora in attivo, contro una perdita aggregata di 1,8 miliardi di qualche anno fa. E’ stato un progresso tremendo, il calcio europeo è diventato molto più solido. Il fair play ha molte imperfezioni ma la strada intrapresa ha portato più responsabilità nella gestione dei club. Dobbiamo continuare a lavorare sul financial fair play, dobbiamo continuare a rendere il gioco sano, non solo ai vertici ma a tutti i livelli. Ci sono le ambizioni sportive, ma abbiamo anche il compito, a livello finanziario, di rendere più sostenibile il sistema. La grande novità è che adesso tutti questi temi sono discussi in un’ottica collaborativa da Uefa ed Eca, e tra gli stessi club collettivamente, senza la corsa in avanti di questa o quella squadra”.

Parole chiarissime, tra l’utile e il dilettevole. Perché è vero che Gazidis ieri parlava da membro della commissione, ma è chiaro – sottolinea la rosea – che la sua difesa della politica di contenimento dei costi di Nyon potrebbe unirsi alle recenti prove di disgelo tra il Milan e la Uefa in merito alle sanzioni ricevute per il triennio 2014-17. Il ricorso presentato dalla società al TAS si dovrebbe discutere verso maggio: se dovessero esserci un trattamento più favorevole rispetto all’ultima sanzione, ossia multa, limitazione della lista europea e obbligo di pareggio di bilancio al 2021, Elliott Management Corporation potrebbero decidere di ritirare il ricorso. Un armistizio.

