MILAN NEWS – Un goal per spazzare via le amarezza e riaccendere la brama di Champions League. Riecco Krzysztof Piatek: un’altra esultanza con la nazionale polacca, nonché l’ennesima rete gonfiata di una stagione a tratti fantascientifica.

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, ora l’obiettivo è il 30esimo goal stagionale. E potrebbe farlo proprio nel suo vecchio stadio, in un match con la Sampdoria che sa ancora di derby. Per riuscirci, il gigante dell’Est ha già scaldato i motori ricominciando ieri ad allenarsi col gruppo: non per l’intera seduta, chiaramente, ma appena alcuni lavori con i compagni. L’attaccante 23enne, intanto, ha pure smaltito il virus che aveva colpito lui e altri compagni durante il ritiro in Polonia. Da oggi inizierà a mettere nel mirino la sua prossima vittima, quel blucerchiato già colpito su rigore con la maglia del Genoa il 25 novembre siglando l’1-1 finale. L’ex Grifone, tra le altre cose, ha una voglia pazza di riaggiornare le sue statistiche milaniste dopo la frenata nella stracittadina: per ora è fermo a 8 goal in 10 partite, comunque gli stessi realizzati da Gonzalo Higuaín in sei mesi. Il suo personalissimo derby rossonero, quindi, l’ha già stravinto. Ora ne manca appena un altro, poi via verso la salita finale per l’Olimpo. Ed Elliott Management Corporation sarà felicissimo di versare il bonifico relativo ai bonus dei goal. Mai incentivo fu più proficuo.

Redazione MilanLive.it

