Alexandre Pato torna a giocare in Brasile, in queste ore ha firmato con il San Paolo. Contratto fino al 2022 per l’ex attaccante del Milan, che ha già militato nella squadra paulista tra il 2014 e il 2016 in prestito dal Corinthians.

Il centravanti brasiliano ha da poco concluso la sua esperienza in Cina, rescindendo il contratto con il Tianjin Tianhai, e ha optato per il ritorno in patria. C’erano anche altre offerte per lui, però il richiamo del Brasile e del San Paolo è stato più forte. Proprio nel Tricolor il giocatore si era rilanciato dopo la difficile avventura vissuta al Corinthians e adesso ha deciso di farvi ritorno. 101 presenze, 38 gol e 16 assist il suo bottino con la maglia della squadra.

Pato a gennaio era stato accostato anche al Milan, che cercava un altro attaccante. Al Papero sarebbe piaciuto fare ritorno a Milanello, dove ha vissuto dei bei momenti nei primi anni. Tuttavia, Leonardo e Paolo Maldini non hanno intavolato alcuna trattativa con il Tianjin Tianhai (ex Tianjin Quanjian). Il futuro di Alexandre è in Brasile, ora il San Paolo ha un’arma in più per dare l’assalto al titolo nel Brasileirao 2019. Il Tricolor è allenato da Vagner Mancini e ha in organico un po’ di talenti interessanti.

Bate no peito, @AlexandrePato: o São Paulo é sua casa! Leia mais: https://t.co/B8bXhW5aL8 pic.twitter.com/okhIerFrEH — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 27 marzo 2019

Matteo Bellan

