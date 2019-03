NEWS MILAN – Ricardo Rodriguez sarà regolarmente in campo sabato sera a Genova per Sampdoria-Milan. Sky Sport spiega che il terzino rossonero non rischia di saltare la partita di campionato.

Il giocatore era uscito nell’intervallo di Svizzera-Danimarca per un infortunio di natura muscolare. Tuttavia, non sembra essere niente di grave. L’ex Wolfsburg, salvo sorprese, sarà a completa disposizione di Gennaro Gattuso per l’importante match allo stadio Luigi Ferraris. Già si stavano facendo ipotesi sull’assetto difensivo eventuale senza la presenza dello svizzero, ma sembra che lui sarà della partita.

Gattuso ripone grande fiducia in Rodriguez, lo ritiene un elemento fondamentale della squadra. Forse in fase offensiva il suo apporto è un po’ limitato, ma aiuta molto quella difensiva evitando si generi troppo squilibrio quando il Milan spinge a destra. I tifosi sono abbastanza divisi nei suoi confronti, c’è chi lo apprezza e chi vorrebbe un terzino sinistro con caratteristiche differenti. Vedremo se la società nella prossima sessione di calciomercato in estate lo confermerà o cercherà un interprete diverso in quella posizione.

In ogni caso, Gattuso lo ha sempre considerato un titolare fisso e le sue scelte di formazione lo dimostrano. Le alternative, Diego Laxalt e Ivan Strinic, sono indietro nelle gerarchie e ci probabilmente ci resteranno fino a fine stagione. Potrebbe essere interessante rivedere la variante utilizzata nel secondo tempo del derby, con Davide Calabria schierato sulla corsia mancina e Andrea Conti a destra. Per Sampdoria-Milan questa soluzione non dovrebbe essere adottata, però.

