Oggi presso il centro sportivo Vismara si è giocato il match Milan-Roma, valido per il campionato di Serie A Femminile. Uno scontro importante tra le rossonere terze in classifica con 45 punti e le giallorosse quarte a quota 35.

A trionfare sono state le padrone di casa di Carolina Morace per 4-1. I gol tutti nel secondo tempo. Ad inizio ripresa la prima rete del Milan firmata da Manuela Giugliano su assist di Valentina Bergamaschi. Il raddoppio al 59′ con Daniela Sabatino su calcio di rigore. Al 72′ sfortunato autogol di Linda Tucceri che ha riacceso le speranze della Roma. Ma al 76′ Valentina Giacinti ha firmato il tris rossonero con un tiro ravvicinato dopo una bella azione delle compagne. La 25enne di Bergamo aveva compito una traversa prima del 2-1 giallorosso e si è poi riscattata alla grande. Infatti, ha realizzato anche il 4-1 all’87’.

Una vittoria molto importante per le ragazze di Carolina Morace, che si portano a 48 punti scavalcando la Fiorentina al secondo posto della classifica del campionato di Serie A Femminile 2018/2019. Considerando la sconfitta della Juventus per 2-1 in casa del Sassuolo, le rossonere si trovano a soli 2 punti dalle capolista bianconere. Una buona situazione, in attesa del match della Fiorentina.

🏟 Vismara

La formazione ufficiale rossonera per #MilanRoma, 20° giornata di #SerieAFemminile 🔴⚫️ pic.twitter.com/rfTDznxuCw — AC Milan (@acmilan) 27 marzo 2019

⏱️ 46′

GOOOL MILAN! 🔴⚫️ Scatto in fascia destra di Bergamaschi che crossa rasoterra: Giugliano si inserisce in area piccola e appoggia in rete a porta vuota ⚽#MilanRoma 1-0#SerieAFemminile pic.twitter.com/HJRf8NjZuM — AC Milan (@acmilan) 27 marzo 2019

⏱️ 59′

GOOOL MILAN! 🔴⚫️ Sabatino dal dischetto spiazza Pipitone e firma il raddoppio ⚽️#MilanRoma 2-0#SerieAFemminile pic.twitter.com/AbDkBZeipy — AC Milan (@acmilan) 27 marzo 2019

⏱️ 76′

GOOOL MILAN! 🔴⚫️ Splendido assist di Sabatino per Giacinti che insacca di sinistro sottomisura ⚽️#MilanRoma 3-1#SerieAFemminile pic.twitter.com/XmPwlacckj — AC Milan (@acmilan) 27 marzo 2019

⏱️ 92′

È FINITAAA! 🔚#MilanRoma 4-1 ✅

Secondo tempo pieno di gol, le rossonere servono il poker che vale una vittoria fondamentale in questo rush finale della #SerieAFemminile 💪🏻 pic.twitter.com/e1RSIe4zBz — AC Milan (@acmilan) 27 marzo 2019

Redazione MilanLive.it

