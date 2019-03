MILAN NEWS – Appena rientrato a Milanello dagli impegni internazionali con la sua Costa d’Avorio, il centrocampista Franck Kessie ha dovuto affrontare un ‘faccia a faccia’ con la dirigenza del Milan.

Il motivo? La nota e brutta lite tra lui e Lucas Biglia durante il derby di ritorno contro l’Inter che ha fatto il giro del mondo e ha messo in cattiva luce il club rossonero per il comportamento negativo dei due centrocampisti, rei di essersi ‘scannati’ a vicenda. In particolare Kessie si è fatto vedere in un episodio di rabbia esagerata, che la società non ha per nulla lasciato correre.

Oggi infatti è avvenuto, alla presenza del suo agente George Atangana, un summit a Casa Milan con protagonisti Kessie ed i dirigenti rossoneri, proprio per chiarire l’episodio. Secondo le ultime indiscrezioni di Sportitalia, l’incontro si sarebbe concluso da poco con le scuse di Kessie a squadra, compagni e società, ma con la conferma della sanzione già ipotizzata negli scorsi giorni.

Multa ed avvertimento per Kessie, che dunque dovrà moderare i suoi atteggiamenti nei confronti dei compagni vista la brutta figura durante il derby. In realtà l’ivoriano prima di due domeniche fa ha sempre mostrato un forte attaccamento alla maglia e anche un feeling eccellente con i suoi compagni ed amici.

È terminato il summit in sede tra la dirigenza del Milan e Frank Kessie. Il centrocampista, accompagnato dal suo agente George Atangana è stato richiamato e multato dopo lo scontro con il compagno di squadra Biglia. Le immagini su @tvdellosport #Sportitalia — Luca Cilli (@Luca_Cilli) 28 marzo 2019

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

