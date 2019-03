NEWS MILAN – È arrivato il fatidico giorno del confronto tra Franck Kessie e Gennaro Gattuso. Oggi il centrocampista si aggregherà al gruppo a Milanello, dopo aver terminato gli impegni con la Costa d’Avorio, e avrà modo di parlare con il mister.

Oggetto del colloquio sarà l’episodio che ha visto il giocatore protagonista di una lite vergognosa nel secondo tempo del derby Milan-Inter. L’ex Atalanta se l’è presa in maniera eccessiva nei confronti di Lucas Biglia, che lo aveva semplicemente invitato ad essere più rispettoso dopo la sostituzione. Forse l’argentino doveva essere più comprensivo e riprenderlo solamente dopo nello spogliatoio, ma la reazione di Kessie è stata veramente esagerata. Hanno dovuto intervenire altri compagni per tenerlo fermo, addirittura.

Kessie, scuse a Gattuso. Panchina in Sampdoria-Milan?

Il Milan ha deciso di multare sia l’ivoriano che Biglia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente di Franck è stato già in sede per incontrare la società e ha tenuto i contatti tra le parti. Il calciatore è pentito del proprio comportamento e oggi chiarirà tutto con Gattuso, allenatore che ha sempre creduto in lui e che è rimasto profondamente deluso. C’è curiosità poi di vedere se per Sampdoria-Milan ci sarà l’esclusione dell’ex Atalanta oppure se sarà regolarmente titolare. La panchina potrebbe essere anche dettata da ragioni fisiche, visto che si gioca sabato e Kessie si allenerà solo da oggi dopo la trasferta con la Costa d’Avorio.

La Gazzetta dello Sport spiega che a Milano rientrerà anche l’agente George Atangana, che avrà un nuovo colloquio con la dirigenza. La multa è stata considerata consistente e Franck pagherà. La cifra potrebbe essere devoluta in beneficenza. Magari a una delle associazioni che già sostiene: in favore degli orfani, di nuove strutture ospedaliere o di chi si prende cura delle condizioni dei detenuti nei carceri del suo Paese.

