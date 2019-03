MILAN NEWS – Il suo lungo infortunio, la concorrenza spietata di Timoué Bakayoko ed i dubbi sulla permanenza in rossonero. Tante le questioni che hanno frenato la crescita di rendimento di Lucas Biglia in questa stagione.

Il metronomo argentino del Milan però non ha mollato la presa, volendo far ricredere tutti coloro che già lo vedevano lontano dalla squadra titolare e ormai in partenza a fine stagione. Biglia ha qualità che nessun altro nella attuale rosa del Milan può vantare: senso della posizione, esperienza ad alti livelli e soprattutto una capacità naturale nel far girare il pallone da regista puro.

Tali qualità si sono viste nel rientro da titolare di Biglia con la maglia del Milan, contro il Chievo Verona quando è risultato il migliore in campo ed è anche riuscito a segnare su punizione la rete del momentaneo 1-0 rossonero. Il numero 21 ora è una risorsa, non più un mero punto interrogativo per Gennaro Gattuso, che lo ha sempre difeso e ha voluto rilanciarlo nel momento migliore.

Come sostiene oggi anche Sportmediaset, Biglia è seriamente candidato ad un posto da titolare sabato contro la Sampdoria, in particolare per due motivi: la punizione per Franck Kessie, che potrebbe saltare il match di Marassi come parte della sanzione dopo la litigata furiosa con lo stesso Biglia durante il derby. Poi l’ottimo momento di forma dell’argentino, che potrebbe essere provato in un 4-2-3-1 come mediano davanti alla difesa vicino a Bakayoko, un’alternativa tattica che Gattuso può sfruttare anche per liberare la fantasia e le movenze di Calhanoglu e Paquetà sulla trequarti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

