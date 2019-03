MILAN NEWS – La corsa ad un posto nella prossima edizione di Champions League, direttamente alla fase a gironi, è probabilmente la questione più intrigante e aperta della Serie A italiana attuale.

Dando per scontato la partecipazione di Juventus, ormai spedita verso l’ottavo scudetto consecutivo, e Napoli appare ancora molto interessante la lotta per il terzo e quarto posto in classifica. Le due milanesi cercano di darsi alla fuga, avendo oggi un buon vantaggio sulle rivali, mentre le romane cercheranno di non fallire i prossimi appuntamenti per tentare una rimonta nel finale di stagione. Occhio anche all’Atalanta, vera e propria outsider che è sempre in agguato per il colpaccio.

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, la prossima giornata di campionato, ovvero la 29.a, rischia di essere già decisiva per questa corsa alla massima competizione europea. Il Milan andrà in scena sabato sera sul campo della Sampdoria, in un match non poco complicato che potrebbe però rilanciare i rossoneri in chiave quarto posto e cancellare la delusione del derby di due domeniche fa.

L’Inter invece sarà protagonista dello scontro diretto con la Lazio, una sorta di dentro/fuori che potrebbe o lanciare i nerazzurri in volata Champions o dare nuova linfa alla rinascita dei romani. La Roma infine ospiterà il Napoli, per una sorta di ultima spiaggia per restare attaccata alla zona che conta. Il calendario delle ultime giornate non sorriderà all’Inter, che dovrà incontrare da qui a maggio ben 4 scontri diretti, mentre il Milan se la vedrà soltanto con Juve e Lazio per quanto riguarda i match a cinque stelle.

