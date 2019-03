Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi giovedì 28 marzo 2019

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di questo giovedì 28 marzo 2019.

Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione di oggi giovedì 28 marzo 2019.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Mentre ero via

23:29 – TG1 60 Secondi

23:30 – Porta a Porta

01:05 – TG1 NOTTE

Rai 2

19:40 – N.C.I.S. Scandali a Washington

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Popolo Sovrano

00:20 – Stracult Live Show

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il ponte delle spie

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – IO VI TROVERO’

23:17 – MAURIZIO COSTANZO SHOW

Italia 1

19:18 – SPORT MEDIASET

19:44 – C.S.I. NEW YORK – TEST DI AMMISSIONE

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA SENSITIVA

21:25 – COLORADO

00:16 – TED

Rete 4

9:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE –59 – 1a parte – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:32 – TATORT – SCAMBIO DI OSTAGGI

Stasera in tv LA7

19:25 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Angeli E Demoni

23:55 – Spectre

02:45 – The Informers – Vite oltre il limite

TV8

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte

Nove

19:30 – Camionisti in trattoria – Abruzzo

20:25 – Boom! – 1^TV

21:30 – Sirene – 1^TV Operazione Mafia nigeriana

00:00 – Ho vissuto con un killer – Il poliziotto e il killer

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it