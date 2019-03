CALCIOMERCATO MILAN – Continuano ad esserci dubbi su quello che sarà il futuro di André Silva. Il centravanti portoghese da mesi non garantisce abbastanza gol al Siviglia, che sta riflettendo sulla sua conferma.

Il club andaluso può riscattare il cartellino del giocatore per 39 milioni di euro. Tuttavia, il nuovo direttore sportivo Monchi non sembra affatto propenso ed esercitare l’opzione di acquisto. La cifra è troppo alta, tenuto conto del rendimento dell’ex Porto da ottobre in poi. Dopo l’ottimo avvio con 7 reti nelle prime 7 partite nella Liga, poi ne ha realizzate solamente 2 fino ad oggi in campionato. Bottino magro, al quale aggiungere i 2 gol in Coppa del Re. Zero invece le marcature in Europa League.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, il Siviglia deve decidere su André Silva

André Silva ha 10 giornate di Liga per convincere il Siviglia a riscattare il suo cartellino. Anche se il suo rendimento dovesse migliorare, comunque il club andaluso potrebbe chiedere uno sconto al Milan sui 39 milioni pattuiti nell’estate scorsa. E non è detto che si possa raggiungere un accordo, dipende da che tipo di offerta farà eventualmente Monchi.

In questo momento le probabilità che il Siviglia restituisca André Silva sono parecchio elevate. Se così dovesse essere, il centravanti portoghese verrebbe in seguito ceduto nuovamente da parte di Leonardo e Paolo Maldini. Difficile immaginare una sua permanenza a Milanello, dato il suo desiderio di giocare titolare. Trovargli una sistemazione non dovrebbe essere troppo complicato.

Il suo agente Jorge Mendes ha tanti contatti e può individuare la squadra giusta dove sistemarlo. Nei giorni scorsi si è parlato soprattutto di Valencia e Monaco come opzioni eventuali. André Silva deve comunque pensare al presente, cercando di migliorare il suo apporto realizzativo nel Siviglia. Ha tanto da dimostrare. Poi a fine stagione si tireranno le somme. Il Milan spera sempre che la società andalusa investa i 39 milioni stabiliti nella sessione estiva 2018 del calciomercato, però ad oggi è improbabile che ciò avvenga. Dovesse rientrare a Milanello, bisognerà poi capire a che prezzo potrebbe ripartire.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it