CALCIOMERCATO MILAN – Multa da 40 mila euro, esclusione con la Sampdoria e anche un possibile addio. La lite a margine del derby, riferisce il Corriere della Sera, ora può avere strascichi inimmaginabili per Frank Kessie.

Il giocatore – riferisce il quotidiano – in realtà non l’ha presa niente bene. Due i motivi della rabbia: da una parte la multa inferiore data al compagno di squadra Lucas Biglia, dimostrazione che il club ha stabilito due gradi di colpevolezza differenti, e poi per mancanza di privacy nella vicenda rispetto all’ambiente esterno.

Calciomercato Milan, pronta la plusvalenza con Frank Kessie

E adesso questa potrebbe essere indirettamente un assist per Elliott Management Corporation, sempre alla ricerca di un sacrificato d’onore per impattare bene col fair play finanziario che incombe. Così – riferisce il CorSera – una sua cessione non è affatto un’ipotesi da escludere. Anzi: un trasferimento in Cina o Inghilterra porterebbe a una sana plusvalenza da 20 milioni di euro, nonché oro colato per le casse della società.

Anche La Gazzetta dello Sport sottolinea quest’aspetto. Pure secondo la rosea, infatti, questa situazione potrebbe aver lasciato dei segni indelebili. Del resto Gennaro Gattuso aveva parlato di una profonda delusione umana e anche la società ha applicato il regolamento in modo particolarmente severo. Il colpevole, dopo essersi riconosciuto tale, confidava comunque in un po’ più di comprensione. Ha spiegato che ora vuol far parlare il campo, che fuori è silenzioso per timidezza e che se non guarda l’interlocutore dritto negli occhi – una mancanza che deve essergli stata imputata durante la riunione – non è per maleducazione ma per rispetto, secondo l’uso africano di abbassare lo sguardo di fronte al richiamo di un superiore. Ma un minimo di gelo tra le parti è calato e può incidere fortemente a fine campionato.

