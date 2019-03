CALCIOMERCATO MILAN – Sarà il centrocampo la priorità del Milan per l’estate, almeno per quanto riguarda l’aspetto numerico dati gli addii certi di Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e José Mauri. Ma il club rossonero ha già le idee chiare, e ripartirà da dove si è fermato nell’ultima sessione: Stefano Sensi.

Reduce dal goal in nazionale contro il Liechtenstein, il centrocampista di Urbino ha raggiunto il picco della sua carriera e si è dimostrato definitivamente pronto per una grande squadra. Del resto – rivela il Corriere dello Sport – non è un caso che oltre Milan e Inter, da qualche settimana anche il Barcellona abbia chiesto informazioni sul giocatore.

Calciomercato Milan, pronto il rilancio per Sensi in estate

Occhio alla beffa quindi, pure i rapporti tra Sassuolo e blaugrana, soprattutto dopo l’affare per Kevin Prince-Boateng, sono ottimi. Il Diavolo resta tra le società maggiormente interessate, tant’è che un tentativo per Sensi e Alfred Duncan c’era già stato a gennaio. Ma la proposta avanzata dai rossoneri, ossia un prestito con diritto di riscatto, non è stata accolta con entusiasmo dalla società di Giorgio Squinzi intenzionata a non privarsi dei propri gioielli a campionato in corso. Ma tra due mesi lo scenario cambierà, e il Milan sa di doversi muovere in anticipo. Il Sassuolo, nel frattempo, ha già fissato il prezzo: 25 milioni di euro circa, con tanto di potenziale corsia preferenziale per la società di Via Aldo Rossi. Perché dopo l’affare per Manuel Locatelli della scorsa estate – sottolinea il quotidiano – i due club hanno comunque stabilito una notevole sinergia per il futuro. Il profilo del giocatore, graditissimo a Gennaro Gattuso che l’aveva cercato anche durante la gestione cinese, è perfetto anche per l’Ad Ivan Gazidis: giovane, talentuoso e futuribile.

