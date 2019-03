MILAN NEWS – In arrivo altre dichiarazioni importanti di ex calciatori e personaggi che hanno vissuto momenti indimenticabili nello stadio di San Siro.

Anche Filippo Galli, ex storico difensore e dirigente del Milan, durante la presentazione del libro dell’amico Alberigo Evani ha detto la sua sulla possibile demolizione dell’impianto milanese per dare vita ad uno stadio più moderno ed efficiente, come ammesso dal presidente Paolo Scaroni anche oggi.

Galli, come riportato da Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato parole molto sentite sullo stadio che ha rappresentato il teatro di tanti trionfi: “L’idea che San Siro possa sparire mi addolora. Poi ogni club ha il diritto-dovere di trovare progetto sostenibile e di rimanere al passo coi tempi”.

L’ex stopper ha poi anche commentato il momento del Milan e la partita che si giocherà domani contro la Sampdoria: “Sarà una partita complicata, contro una squadra che ha la sua identità e sta facendo bene, con Quagliarella in grande spolvero. Il Milan però ha Piatek e nonostante l’ultimo passo falso viene da 3 mesi ottimi. Una vittoria potrebbe essere importante perché gli scontri diretti che si giocheranno nel prossimo turno possono favore i rossoneri. Le altre sono un po’ in difficoltà”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

