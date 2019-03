MILAN NEWS – Il duello tra Sampdoria e Milan di domani sera allo stadio di Marassi nasconderà vari duelli interessanti in mezzo al campo.

Il più atteso sarà sicuramente quello tra i due bomber principali delle rispettive contendenti: da una parte Fabio Quagliarella, capitano e capocannoniere di Samp e campionato italiano. Dall’altra Krzysztof Piatek, attaccante letale che da gennaio ha aiutato il Milan a crescere da un punto di vista di finalizzazione e gol segnati in generale.

Oggi il portale Opta Sports, tra i più informati su numeri e statistiche del calcio europeo, ha reso noto un confronto tra i due suddetti bomber: Quagliarella e Piatek sono tra i tre bomber più decisivi ad inizio gara. In particolare entrambi sono tra i primi marcatori in un incontro per quanto riguarda i maggiori campionati europei. Piatek, tra Genoa e Milan, ha aperto le marcature in ben 9 occasioni, sette invece le prime segnature di Quagliarella. Calciatori decisivi capaci a rompere il ghiaccio come veri killer d’area di rigore.

1 vs 1 – Sampdoria-Milan will be the match between two of the three players that have scored the most first goal of the match in Top-5 European Leagues in 2018/19: #Piatek (9, equal to Salah of Liverpool) and #Quagliarella (7). Challenge.#SampdoriaMilan pic.twitter.com/V3vBMzEP4a

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 29 marzo 2019