Sempre più odore di vecchio Milan nel nuovo Monza. Il club brianzolo, acquistato mesi fa da Silvio Berlusconi, ha cambiato ufficialmente la figura presidenziale.

Il CdA svoltosi quest’oggi ha accolto le dimissioni, ormai note e risapute, dell’ex patron Nicola Colombo, che aveva un ruolo marginale dopo il passaggio di proprietà all’ex presidentissimo rossonero. Al suo posto giunge Paolo Berlusconi, eletto nel consiglio odierno su indicazione di suo fratello maggiore Silvio.

All’interno del CdA del Monza, al posto di Colombo uscente, anche un’altra figura molto nota ai tifosi milanisti: Leonardo Cantamessa, storico legale del Milan berlusconiano che entra a far parte da protagonista della nuova avventura monzese. Senza dimenticare che del management fa parte anche Adriano Galliani e l’allenatore della squadra che milita in Lega Pro è Christian Brocchi, ex calciatore e tecnico del Milan fino a qualche anno fa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

