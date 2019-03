NEWS MILAN – Il Milan ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro la Sampdoria di domani. Si gioca al ‘Luigi Ferraris’. I rossoneri devono ritrovare la vittoria dopo la sconfitta nel derby.

Nell’elenco c’è anche Franck Kessie, il quale però potrebbe iniziare dalla panchina come “punizione” per la lite con Lucas Biglia contro l’Inter. Squadra quasi al completo a disposizione del tecnico rossonero che inizia ad affrontare la fase più calda della stagione con la maggior parte della rosa e con una scelta certamente più ampia.

Back to business. Here’s our 23-man squad for matchday 29 🔴⚫

Ecco i convocati di Mister Gattuso per la trasferta di Marassi 🔴⚫ #SampdoriaMilan pic.twitter.com/zBFIWe06Xt

— AC Milan (@acmilan) 29 marzo 2019