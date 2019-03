MILAN NEWS – Frank Kessie e Lucas Biglia, vicenda chiusa. Perché dopo l’incontro con la dirigenza del Milan avvenuto in questi giorni, ieri c’è stato anche il faccia a faccia tra i giocatori con Gennaro Gattuso.

40 mila euro di multa: questa la punizione inflitta al centrocampista ivoriano dopo la scenata durante il derby. L’assenza del match di stasera a Marassi, invece, nasce solo e unicamente da una valutazione tecnica. Così dopo una serie ininterrotta di 26 partite da titolare, l’ex Atalanta domani si riaccomoderà in panchina. Come assicura l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, un’ulteriore punizione non c’entra: dopo dieci giorni in Costa D’Avorio per gli impegni con la nazionale, Kessie è tornato a Milanello soltanto giovedì. Da lì ha svolto appena allenamento da solo per riprendersi dalla fatica del viaggio e appena uno, nella rifinitura di ieri, insieme al gruppo. Troppo poco per arrivare preparato all’esame di stasera. A confermare il tutto – assicura la rosea – è l’esclusione di Lucas Paquetá per il medesimo motivo.

Gennaro Gattuso, ieri in conferenza stampa, si è espresso così sulla vicenda: “I giocatori sanno che per loro mi strappo il cuore, lo butto in mezzo e loro possono palleggiarci. Allo stesso tempo però pretendo rispetto da parte di tutti, motivo per cui da parte mia c’era stata grandissima delusione. Delusione e non arrabbiatura, anche perché non si può far passare sotto silenzio una cosa del genere, successa davanti a duecento televisioni. Non siamo al Grande Fratello dove le telecamere sono accese 24 ore, se ci dobbiamo dire qualcosa occorre che succeda in privato. L’unione è sempre stata la nostra forza e non permetto a nessuno di rovinare questo aspetto. Ho parlato con Kessie: non porto rancore. Mi sono chiarito sia con lui che con Biglia. Ora è tutto passato. Dobbiamo concentraci solo sul finale di stagione”.

