MILAN NEWS – Lo sprint Champions del Milan nei prossimi due mesi di campionato dipenderà anche dai gol che metterà a segno il suo bomber principe.

Krysztof Piatek ha avuto un impatto pazzesco con la maglia rossonera, abile a realizzare reti determinanti tra campionato e Coppa Italia. L’ex Genoa, acquistato per 35 milioni di euro, si è messo alle spalle il fantasma deludente di Gonzalo Higuain e ha dato vitalità e concretezza alla fase offensiva del Milan. Non a caso Piatek è giudicato già intoccabile e mister Rino Gattuso spera possa ritrovare subito la via del gol stasera contro la Sampdoria.

Intanto quest’oggi, sulle colonne di Sportweek, è stata pubblicata un’intervista al papà del bomber milanista, ovvero Wladislaw Piatek. L’uomo ha parlato della crescita tecnica e mentale del figlio, giunto al momento giusto in un grande club: “Gli ha fatto bene evitare il salto in una grande quando era troppo giovane. In questo modo ha sempre potuto giocare. Viceversa, avrebbe probabilmente fatto panchina, arrestando la sua crescita”.

Oggi il presente di Piatek è il Milan, con obiettivi ben precisi dichiarati da suo padre: “Oggi vuole portare il Milan in Champions; poi, alla scadenza del suo contratto quadriennale, nel 2023, si vedrà. Krzysztof vede il cambiamento come indispensabile per il suo processo di crescita. Ma se il Milan saprà stargli al passo, crescendo insieme a lui, diventa impossibile dire se e quando le loro strade si divideranno”. Tempo al tempo, intanto i rossoneri si godono un bomber dalle assolute capacità tecniche e realizzative.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

