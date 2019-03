MILAN NEWS – E’ un Milan che si muove su un filo del rasoio, tra una e più questioni. Perché oltre alla fondamentale rincorsa Champions e ora alla delicata questione stadio, sullo sfondo vi resta sempre la principale vicenda legata al fair play finanziario.

Come rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il secondo ricorso al Tas, presentato dopo la sanzione ricevuta per la violazione del Fair play finanziario nel triennio 2014-17, ha segnato una frattura tra il club di via Aldo Rossi e l’organo di governo del calcio europeo che ora va ricomposta. E centrare la qualificazione alla prossima massima competizione europea – assicura la rosea – aiuterebbe tutti quanti a discutere con più calma: i 50 milioni iniziali, infatti, darebbero più slancio al processo di risanamento dei conti.

L’Ad Ivan Gazidis, intanto, proprio martedì ha provato a rasserenare i rapporti con la UEFA: “Il Fair play finanziario ha dato sostenibilità all’industria calcistica, ma ha ancora imperfezioni su cui lavorare, anche col contributo dell’Eca”. E il Milan, in effetti, vorrebbe diventare il capostipite di questa nuova era del FPF. Elliott Management Corporation resta però sulla propria posizione, ossia che è ingiusto imbrigliare una nuova proprietà a causa di errori di una gestione precedente. Più che i 12 milioni di multa o la limitazione della lista europea, a preoccupare il fondo statunitense è l’obbligo di pareggio di bilancio al 2021, pena l’esclusione dalle coppe l’anno seguente. Un trend negativo difficile da invertire in così poco tempo, salvo cessioni di top player che indebolirebbero la rosa e la competitività della squadre. Il messaggio è chiaro: serve più tempo per invertire la rotta, ma è improbabile che la Uefa si renda disponibile a sconti a stagione in corso. Nyon nel frattempo aspetterà il TAS, la cui sentenza è prevista per maggio: quando da Losanna si saranno espressi, la situazione verrà poi rivalutata anche nell’altra città svizzera.

Redazione MilanLive.it

