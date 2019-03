NEWS MILAN – Serata di intervista per Leonardo nel post Sampdoria–Milan. Il dirigente rossonero, dopo le parole ai microfoni di ‘DAZN’, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a ‘Sky Sport’.

Il brasiliano ha avuto modo di commentare le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa per quanto riguarda il suo futuro: “Lui ha un contratto con il Milan. Non è mai stato in discussione. Con lui siamo sempre stati chiari. Non è una priorità il suo futuro. Lui c’era prima che arrivassimo noi, ma non abbiamo mai pensato di cambiarlo. Vincere con Gattuso sarebbe una cosa bellissima, ha fatto la storia nel Milan da giocatore. Due mesi nel calcio sono tantissimi“.

Le differenze fra la squadra titolare e le riserve: “Non credo ci sia così tanta differenza. In molti sono entrati dalla panchina e ci hanno dato energia. In 15-16 hanno sempre risposto presente quando chiamati in causa. Sicuramente manca nella rosa un giocatore che può dare quel qualcosa in più e soprattutto un’alternativa a Gattuso”.

Leonardo risponde con molta tranquillità alla domanda su un possibile ridimensionamento in caso di mancata Champions League: “C’è una società che è maestra nel fare calcoli. Noi pensiamo fortemente di poter arrivare al quarto posto con questa rosa. Ma quando siamo arrivati non abbiamo imposto il raggiungimento della Champions, non ci dimentichiamo che il Milan non ci arriva da sei anni. Ora però la squadra ha una consapevolezza tale che ci permette di crederci concretamente”.

