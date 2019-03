NEWS MILAN – Leonardo si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ nel post-partita di Sampdoria–Milan. Il dirigente brasiliano ha parlato della partita ma ha toccato anche altri argomenti.

Sulla sconfitta: “Sono state settimane particolari. Non è stata una delle prestazioni migliori, è stata un po’ sotto. Abbiamo fatto dei tentativi con il cuore. Dobbiamo rimanere calmi, non bisogna fare processi e creare situazioni. Siamo tranquilli, siamo quarti e siamo ancora in lotta. I momenti delicati ci sono, vanno gestiti. La squadra da gennaio ad oggi ha dimostrato sempre equilibrio“.

Leonardo parla della questione stadio: “L’idea di qualsiasi società di grande livello come il Milan è cercato qualcosa di più adatto. Sono discorsi complicati, difficili. Perché poi subentrano tanti fattori. Ma secondo me è normale che una squadra così pensi ad uno stadio nuovo per poter competere con le grandi d’Europa“.

Sulla scelta di tenere in panchina Kessie: “Non c’è strascico. I due hanno capito l’importanza dell’episodio, si sono scusati. Noi siamo stati chiari con loro e hanno capito. La scelta è legata ad una questione tecnica, si è allenato solo una volta. Non è una punizione, ma una scelta dell’allenatore“.

Sugli episodi arbitrali: “Non c’è neanche da discutere… Ma non voglio fare polemica. Episodi così però condizionano la partita. C’è anche quello del primo tempo con il fallo di mano“.

