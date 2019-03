NEWS MILAN – Si riparte da Marassi, terra benevola sia per Krzysztof Piątek che per lo stesso Milan. Perché se al polacco ha dato la notorietà e lo sprint per approdare in rossonero, al Diavolo il capoluogo ligure ha invece fornito innumerevoli assist: in 6 precedenti, infatti, Gennaro Gattuso lì non ha mai perso.

L’obiettivo, sottolinea il Corriere dello Sport, ora è il doppio sorpasso. Quello sull’Inter impegnata 24 ore più tardi, e che permetterebbe al Milan di riportarsi momentaneamente al terzo posto a +1, e quello dello stesso Piatek ai danni del suo rivale Fabio Quagliarella. Perché in vista del faccia a faccia, il 36enne di Castellammare è lontano appena due lunghezze. 21 reti a 19. E considerando che Cristiano Ronaldo è infortunato e dovrebbe disertare le prossime 2-3 partite, il gigante dell’Est ha quindi una ghiotta occasione per poter dare una sferzata importante. Magari una doppietta per l’aggancio e poi una sfida alla pari da qui alla fine. Per riuscirci, il 23enne polacco farà affidamento su un assetto diverso dal solito: ossia, Samuel Castillejo a sinistra e Hakan Calhanoglu e Lucas Biglia alle sue spalle. Piatek piglia tutto: Champions League, scarpa d’oro e il record di Diego Armando Maradona. Tutto in una stagione ai limiti della fantascienza.

Redazione MilanLive.it

