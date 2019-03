MILAN NEWS – La sfida del Marassi, Sampdoria-Milan, avrà inizio alle ore 20:30. Nell’attesa, diamo un’occhiata a qualche curiosità statistica fornita dai colleghi di acmilan.com:

1) Dopo una serie di tre pareggi e tre sconfitte al Ferraris, la Sampdoria ha vinto l’ultimo confronto interno con il Milan in Serie A.

2) In trasferta, il Milan non perde da otto gare di Serie A (4V, 4N); l’ultima sconfitta dei rossoneri in esterna risale al 21 ottobre scorso nel Derby d’andata.

3) Il Milan è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha schierato in media la formazione iniziale più giovane nell’anno solare 2019 (24 anni e 88 giorni).

4) Il Milan ha ottenuto 51 punti nelle prime 28 giornate di questo campionato: considerando tre punti a vittoria, i rossoneri hanno sempre chiuso nelle prime quattro posizioni quando hanno conquistato lo stesso bottino dopo altrettante giornate.

5) Soltanto la Juventus ha subito meno gol (quattro) del Milan (sei) da palla inattiva in questo campionato.

6) L’attaccante del Milan, Krysztof Piatek, ha segnato 16 gol su azione: soltanto Mbappé (24) e Messi (21) hanno fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei 2018/19.

7) Alessio Romagnoli e Virgil van Dijk sono gli unici due difensori dei cinque maggiori campionati europei 2018/19, con almeno 15 presenze, a non essere mai stati superati in dribbling.

8) L’ultima rete realizzata da Suso in Serie A è arrivata a gennaio proprio al Ferraris contro il Genoa.

9) La prossima sarà la presenza numero 50 da titolare in Serie A per Hakan Calhanoglu.

10) La prossima sarà la 150ª presenza in Serie A per Lucas Biglia.

11) Gennaro Gattuso, da allenatore, ha una percentuale di vittorie in Serie A del 50% (26V, 17N, 9P). Inoltre, il tecnico del Milan ha vinto gli unici due precedenti contro Marco Giampaolo in campionato.

