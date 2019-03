NEWS MILAN – Novità di formazione per Gennaro Gattuso al rientro dalla sosta. Come infatti conferma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per la trasferta di Marassi contro la Sampdoria riposeranno sia Frank Kessie che Lucas Paquetá.

Nessun cambio in difesa. Con Gianluigi Donnarumma in porta, la linea difensiva vedrà regolarmente Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni con Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro. E’ invece in mediana che parte il cambiamento: in cabina di regia ci sarà infatti Lucas Biglia, con Tiémoué Bakayoko spostato a destra e Hakan Calhanoglu sul centrosinistra e non nel tridente. Lì, al posto del numero 10 rossonero, ci sarà piuttosto Samuel Castillejo con Suso sull’altro versante e l’inamovibile Krzysztof Piatek al centro.

Possibili modifiche anche per Marco Giampaolo. Perché in attacco, accanto a Fabio Quagliarella, potrebbe esserci Gregoire Defrel e non Manolo Gabbiadini come da programma. Confermata invece la presenza di Gaston Ramirez sulla trequarti, recuperato pienamente dagli acciacchi fisici, per il 4-3-1-2 finale.

Sampdoria-Milan, probabili formazioni:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Praet, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso

Redazione MilanLive.it

