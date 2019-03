MILAN NEWS – Un nuovo pesantissimo k.o. per il Milan, con un finale di campionato ora da brividi. Dall’esaltazione per la strepitosa rimonta al peso del fallimento: restano 9 partite, dove servirà il tutto per tutto per centrare il grande obiettivo.

L’edizione odierna del Corriere della Sera, intanto, non ha dubbi: il derby ha lasciato il segno in casa rossonera. Così lo stadio Marassi, da sempre terra benevola per Gennaro Gattuso con 6 risultati positivi nei 6 precedenti con le due squadre della Liguria prima di ieri, questa volta si rivela un abbraccio mortale per il Diavolo che ora rischia di essere avvicinato sia dalla Roma che dalla Lazio. Il risultato – assicura il CorSera – è un messaggio chiaro al Milan e la sconfitta peserà tantissimo sui rapporti, sempre meno idilliaci, tra Gattuso e il Dt Leonardo. Il futuro è un rebus: servirà la qualificazione in Champions League per cancellare le ombre tra le parti, ma anche questa – si legge – potrebbe non bastare.

Alla base delle strane dichiarazioni di Rino alla vigilia del match, del resto, c’è di mezzo anche questa situazione. Dopo essere stato confermato in inverno più per mancanza di vere alternative che per scelta, Rino non si sente né protetto e né propriamente voluto. Vuole quindi capire quanto Elliott Management Corporation sia davvero intenzionato a puntare su di lui per il prosieguo, senza sentirsi un ripiego e dover sopportare voci fastidiose a ogni singolo passo falso. Da qui nasce quel “tra due mesi saprete”, in merito al suo futuro. Ma prima sarà necessario il ritorno obbligatorio nella massima competizione europea, altrimenti sarà tutto inutile e soprattutto già scritto.

