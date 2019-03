Sorpresa in Portogallo: tre anni e mezzo dopo, riecco Adel Taarabt. Era infatti dal 3 novembre del 2015 che il fantasista ex Milan non appariva nella lista dalla prima squadra del Benfica.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Da allora, piuttosto, solo e unicamente (poche) apparizioni con la squadra B della società lusitana. Ingaggiato a parametro zero dopo l’ultima esperienza al Queens Park Rangers, l’attaccante marocchino ha firmato un contratto di cinque anni ma senza mai esordire effettivamente nel vero campionato portoghese. E nonostante le varie sessioni di mercato, per un motivo o per un altro, non c’è mai stata la possibilità concreta di un addio tra le parti. L’ultima occasione è avvenuta nella scorsa estate, quando è stato però il giocatore a rifiutare prima il ritorno in Italia attraverso l’offerta del Frosinone e poi una ricca proposta dall’Arabia Saudita. Adesso, in vista del match col Tondella che avrebbe permesso alle aquile di restare in vetta col Porto, il tecnico Bruno Lage ha convocato e schierato il 29enne di Fès. Il giocatore è subentrato al 71esimo, in un match finito 1-0 con goal di Haris Seferovic ma con molte attenzioni rivolte proprio a Taarabt in campo dopo quasi 4 anni.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it