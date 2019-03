La sconfitta del Milan in casa della Sampdoria obbliga i rossoneri a guardare alle rivali, e sperare che, soprattutto le romane, non accorcino in classifica. Domenica di scontri diretti proprio per entrambe: la Lazio giocherà stasera alle 20:30 contro l’Inter.

La Roma invece era impegnata all’Olimpico contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Clamorosa disfatta per i giallorossi di Claudio Ranieri. Il risultato finale di Roma-Napoli è stato 1-4. Partita sempre dominata dagli azzurri, andati subito in vantaggio con uno splendido gol di Arkadiusz Milik. Sciupate altre clamorose occasioni per il raddoppio, e i padroni di casa agguantano il pareggio a primo tempo scaduto con un sacrosanto calcio di rigore, poi segnato da Diego Perotti. Nella ripresa ci si poteva attendere la rinascita giallorossa e il crollo azzurro, invece è ricominciato tutti come nel primo tempo: stavolta il Napoli ha concretizzato le due occasioni create, prima con ‘Ciro’ Dries Mertens su papera di Olsen, poi con l’attaccante scuola Milan Simone Verdi, che fissa il parziale sull’1-3. Reazione della Roma, traversa ravvicinata di Nzonzi, ma non basta: è ancora il Napoli ad andare in gol, con Amin Younes.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Milan che a prescindere da come vada questa giornata, resterà al quarto posto. Nel caso stasera vincesse la Lazio in casa dell’Inter però, i biancocelesti potenzialmente andrebbero a pari punti dei rossoneri nel caso vincessero anche il recupero contro l’Udinese. La Roma invece con questa sconfitta resta a 47 punti, a -4 dal Milan a quota 51 (ricordiamo anche che i rossoneri sono avanti negli scontri diretti sui giallorossi). Roma addirittura scavalcata in classifica dall’Atalanta, ora a +1. La squadra di Ranieri rischia anche di perdere la qualificazione in Europa League, il che sarebbe alquanto clamoroso.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Roma-Napoli!

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it