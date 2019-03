MILAN NEWS – Stavolta il Milan cade all’alba. Combatte, prova a rialzarci e a metterci l’orgoglio, ma non è capace di correggere i clamorosi errori individuali che portano alla seconda sconfitta consecutiva.

1-0 per la Sampdoria nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A, un k.o. che complica in qualche modo la corsa alla Champions League dopo tre mesi esaltanti da gennaio a marzo. Dopo la batosta del derby arriva un altro stop che porterà in casa Milan tanto rammarico ma altrettante contestazioni, per gli episodi che hanno indirizzato in maniera decisiva il match.

Come scrive la Gazzetta dello Sport sul banco degli imputati finiscono in particolare due protagonisti: in primis Gianluigi Donnarumma, che tradisce i suoi con il marchiano errore dopo 36 secondi di gioco, regalando palla a Gregoire Defrel su un disimpegno maledetto e dando il là al vantaggio della Sampdoria. Il Milan avrebbe però tutto il tempo per correggere la frittata commessa, ma finisce per inseguire male e per cadere nella trappola degli uomini di Giampaolo, pieni di mordente, organizzazione e grinta.

Una partita bella da vedere, piena di cambi di fronte e risposte colpo su colpo. Ma se la Samp era brava e fortunata a sfruttare a pieno l’errore iniziale di Donnarumma, il Milan sbatteva troppo spesso sul muro eretto da Colley e Andersen, giocando con orgoglio ma con organizzazione di gioco non così precisa. A complicare il tutto ci si è messo anche l’arbitro Daniele Orsato: due episodi dubbi in area blucerchiata e altrettanti possibili calci di rigore negati al Milan anche dopo il consulto VAR. I rossoneri chiudono in un misto di delusione e rabbia, ma c’è poco da recriminare. Ora la corsa al 4° posto torna ad essere dura e insidiosa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

