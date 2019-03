MILAN NEWS – A prescindere dagli errori individuali decisivi, la prova del Milan contro la Sampdoria ieri sera non è stata così negativa complessivamente.

Le reali colpe della squadra di Gennaro Gattuso sono state quelle offensive, vista l’incapacità di creare pericoli reali ad Audero a parte qualche giocata singola, e le troppe praterie lasciate libere nel secondo tempo per la corsa frenetica di Quagliarella e compagni. Difficile inseguire gli avversari per tutto il match, ma di certo ci si aspettava una reazione più concreta dal Milan.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Sampdoria-Milan 1-0, le pagelle del match

Come di consueto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato voti e pagelle assegnate ai calciatori di Samp e Milan scesi in campo ieri sera a Marassi. Tante bocciature per la squadra rossonera, a cominciare ovviamente dal 4,5 inflitto a Gigio Donnarumma reo di aver indirizzato la gara con la ‘papera’ che ha regalato la rete della vittoria a Defrel. Negativa anche la prestazione dei mediani: voto 5 per un Biglia sotto tono, un Bakayoko apparso fuori ruolo e anche per Calhanoglu che ha tentato di giocare a tutto campo perdendosi in un bicchier d’acqua.

Pochissimi palloni giocabili per Krzysztof Piatek, che si deve accontentare di un 5.5 in pagella, vale a dire tanto impegno ma pochissimo arrosto per il bomber polacco. Meglio i subentrati, con Cutrone e Paquetà che hanno provato quanto meno a smuovere la situazione con grinta e freschezza. Sufficienza piena per Jesus Suso, il più pericoloso del Milan, abile a dare imprevedibilità in un paio di occasioni e finalmente attivo e slanciato come nel suo periodo migliore.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it