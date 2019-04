MILAN NEWS – Come consuetudine, anche per il turno infrasettimanale di campionato, sono state oggi rese note le designazioni arbitrali per la 30.a giornata di Serie A.

Il sito dell’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato che Luca Banti sarà il direttore di gara del match tra Milan e Udinese, che si giocherà domani sera come anticipo alle ore 20,30. Il fischietto livornese sarà coadiuvato dai guardalinee Fiorito e Gori, dal quarto uomo Ghersini e dal sig. Pasqua come addetto alla postazione VAR.

Banti con il Milan vanta già ben 26 precedenti ufficiali; il bilancio non appare così positivo per la squadra rossonera, che ha vinto soltanto 7 volte negli incroci con l’arbitro toscano. Dieci i pareggi e nove sono invece le sconfitte complessive. L’ultimo incrocio riguarda la sfortunata finale di Supercoppa Italiana a Jeddah, con il Milan sconfitto dal gol di Cristiano Ronaldo e la Juventus che alzava il trofeo nel caldo dell’Arabia Saudita.

Inoltre Banti ha già diretto in carriera un Milan-Udinese giocatosi a San Siro nella stagione 2011-2012: in quel caso finì in parità, un 1-1 deciso dalle reti di Di Natale per i friulani e pareggio di El Shaarawy per i rossoneri.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

