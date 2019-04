MILAN NEWS – Certamente l’errore di Gianluigi Donnarumma contro la Sampdoria, costato il gol della vittoria di Defrel, ha avuto un peso specifico importante sulla sconfitta del Milan.

Ma sarebbe delittuoso prendersela solamente con il portiere rossonero, reo di aver regalato alla Samp un gol clamoroso ma allo stesso tempo bravo a reagire e rimanere concentrato, tanto da superarsi in diverse occasioni nel secondo tempo della partita stessa.

Gennaro Gattuso ha visto subito un Donnarumma carico e pronto a rilanciarsi immediatamente dopo la ‘papera’ di sabato a Marassi. Come spiegato in conferenza stampa quest’oggi, il Milan punterà ancora ciecamente sul suo classe ’99, che per il resto ha disputato sinora una stagione molto positiva.

Questi gli elogi del tecnico a Donnarumma, abile a risollevarsi senza ulteriori problemi: “Gigio ci ha messo subito la faccia, l’errore è stato netto ma fa parte del gioco. Spesso è chiamato a giocare il pallone con i piedi e capita di sbagliare un appoggio. Mi è piaciuto come ha gestito la situazione, si è preso le proprie responsabilità. L’ho visto subito carico e mi sono piaciute anche le parole di Conti che lo ha rincuorato pubblicamente. E’ il segnale di quanto conti in un gruppo l’unione e la solidarietà tra compagni”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

