MILAN NEWS – In vista della prossima giornata di campionato, esattamente la 30.a in turno infrasettimanale, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo sulle sanzioni a calciatori e società dopo l’ultimo turno.

Il giudice Gerardo Mastrandrea ha squalificato per un turno sei calciatori di Serie A; tra questi non figura alcun elemento della rosa del Milan, bensì ben due giocatori dell’Udinese, squadra che domani sera sfiderà a San Siro proprio il team rossonero. Si tratta del terzino danese Jans Stryger Larsen e del mediano brasiliano Sandro. Entrambi, come si legge nella circolare pubblicata poco fa dal sito della Lega Serie A, erano diffidati e sono incappati nella quinta ammonizione stagionale durante Udinese-Genoa di sabato scorso.

In casa rossonera si registrano invece la quarta sanzione stagionale per Samu Castillejo, ammonito contro la Sampdoria per proteste, e per Timoue Bakayoko che dunque entrano automaticamente nella lista dei diffidati. Prima ammonizione stagionale per Mateo Musacchio, settima per Jesus Suso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

