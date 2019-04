MILAN NEWS – Una settimana decisiva quella che si appresta a vivere la Juventus, che in 7-10 giorni potrebbe vedere la propria stagione risolversi o complicarsi.

La squadra capolista domani affronterà il Cagliari alle ore 21 nell’anticipo del turno infrasettimanale, mentre sabato pomeriggio ospiterà il Milan nel big match della 31.a giornata di campionato. Settimana prossima invece toccherà all’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax.

Oggi mister Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa prima della partenza per la Sardegna Arena, facendo la conta dei calciatori disponibili e ragguagliando tutti sui recuperi degli infortunati. Ecco il resoconto del tecnico juventino: “Khedira sta recuperando bene, si è allenato con la squadra e sta bene. Dovrebbe essere a disposizione per il Milan sabato sera. Gli altri? Ronaldo continua a lavorare, vediamo come procede, speriamo di averlo almeno per l’Ajax. Douglas Costa è recuperato e dovrebbe esserci, mentre Cuadrado e Spinazzola resteranno altri 7-10 giorni fuori poi torneranno in gruppo. Dybala? Vediamo come sta il polpaccio, mentre Mandzukic ha un po’ di febbre”.

Una piccola ecatombe in casa bianconera, che giocherà a Cagliari con una formazione d’emergenza. La speranza del Milan è che per la gara di sabato prossimo non vi siano troppi rientri, anche perché per la Juve l’appuntamento clou resta quello di Amsterdam di mercoledì 10 aprile.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

