MILAN NEWS – Il Milan non può rinunciare a Frank Kessie e Lucas Paquetá: è il monito lasciato dalla disfatta di Marassi, dove il centrocampo rossonero ha sofferto particolarmente.

Si trattava però di scelte forzate per Gennaro Gattuso. Perché il brasiliano, per esempio, reduce da otto partite senza sosta più le due amichevoli con la Seleção, è rientrato a Milanello solo mercoledì e avrebbe giocato con due soli allenamenti sulle gambe. Peggio ancora invece l’ivoriano, rientrato al quartiere generale rossonero praticamente solo per la rifinitura. Entrambi, quindi, oltre ad essere presi da un’inevitabile stanchezza, non potevano essere preparati a un esame per il quale il gruppo aveva preparato (purtroppo inutilmente) schemi per tutta la settimana.

Così dentro il terzetto inedito composto da Tiémoué Bakayoko mezzala, Lucas Biglia in cabina di regia e Hakan Calhanoglu rientrato in mediana. Il centrocampo di riserva – sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – tuttavia non ha funzionato. Biglia, per esempio, ha giocato 65 palloni, tre in meno di quanti ne aveva mossi Bakayoko contro l’Inter da regista ma anche interdittore. La media di passaggi, lanci e contrasti di Kessie, inoltre, resta superiore ai numeri delle mezzali dell’ultima partita. La sconfitta ha fatto riemergere dei dubbi ma allo stesso tempo ha fatto chiarezza sui ruoli: i due interni titolari sono oramai imprescindibili. L’ordine verrà ristabilito domani contro l’Udinese, a cui seguirà l’anticipo in casa della Juventus.

Redazione MilanLive.it

