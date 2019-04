Verso Milan-Udinese: la conferenza stampa di Gennaro Gattuso da Milanello.

Dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria, ci si attende una reazione immediata da parte della squadra rossonera. Domani a San Siro si gioca Milan-Udinese, è fondamentale tornare a vincere per non compromettere la qualificazione in Champions League.

Gennaro Gattuso dalle 13:30 sostiene a Milanello la consueta conferenza stampa della vigilia. Ovviamente il mister si attende i 3 punti dalla sfida contro la squadra di Igor Tudor, reduce dalla vittoria contro il Genoa alla Dacia Arena. Sarà interessante capire se Rino apporterà cambiamenti tattici e/o di uomini nella sua formazione titolare. Le recenti news Milan rivelano la possibilità di un passaggio al 3-4-1-2, già testato nel secondo tempo a Marassi.

Milan-Udinese: Gattuso in conferenza stampa a Milanello

Gattuso ha così esordito nella conferenza stampa che precede Milan-Udinese: «Veniamo da un periodo con risultati negativi, ma il gruppo è vivo e mi fa ben sperare. La squadra ce la mette tutta e sono speranzoso, non siamo morti. Non cerco alibi, dobbiamo capire anche le caratteristiche degli arbitri. Orsato è particolare, fischia poco. Tante volte bisogna saper parlare e protestare. Serve crescere pure su questo. Con la Samp due episodi al limite, bisogna accettarli. Non possiamo attaccarci a questo, dobbiamo fare di più per vincere».

Sulla presenza di Leonardo e Maldini a Milanello: «Anche prima remavamo dalla stessa parte. Sono tranquillo, domani c’è una partita importante. C’è unione e rispetto con Leonardo e Maldini. Nessuno può mettere in dubbio ciò. Poi voi continuate a scrivere certe cose. Non ho problemi, se non quello di tornare in Champions League. Se ci fosse stato qualcosa, ce lo saremmo detti in faccia».

Si passa a Mattia Caldara e al modulo: «Caldara si allena da 25 giorni con noi e sta meglio, sta crescendo. Sul modulo vediamo. Nella testa c’è l’idea di fare qualcosa di diverso, vediamo poi domani».

Su Piatek isolato: «Nei secondi tempi con Inter e Samp abbiamo creato tanto. Nei primi tempi avevo anche io la sensazione che Piatek fosse solo. Non è solamente il problema suo, ci siamo trovati sotto poco dopo e dunque diventa più difficile. Non penso solo a lui, ma a come mettere tutta la squadra in condizione».

Su Bakayoko mezzala: «Ha fatto fatica nel primo tempo, ma nel secondo tempo ho visto un grande Bakayoko. Ha dato qualità e quantità. Sta mancando un po’ di tranquillità».

Capitolo Donnarumma: «Ci ha messo la faccia, l’errore fa parte del gioco. Tocca tanti palloni e può sbagliare. Mi è piaciuto come ha gestito tutto. L’ho visto carico e mi sono piaciute le parole di Conti, segnale dell’unione del gruppo».

Cosa fare uscire per il momento negativo? Rino risponde: «Dobbiamo vincere le partite. Non sono preoccupato, la squadra sta bene fisicamente e crea nei secondi tempi. Bisogna iniziare meglio le partite».

Gattuso poi torna sulle dichiarazioni della scorsa conferenza stampa: «Ho pregi e difetti, mi piace essere vero e dire quello che penso. Forse potevo evitare di dire certe cose sul mio futuro, evitando le problematiche uscite».

Il mister prosegue: «Anche quando vincevamo non abbiamo fatto grande gioco. Nei secondi tempi con Inter e Sampdoria abbiamo fatto meglio che in altre partite. Sicuramente dobbiamo rivedere certe cose ed essere più attenti. Sono fiducioso e tranquillo, perché sento cosa si respira nello spogliatoio».

