Gattuso ha due formazioni in mente per Milan-Udinese. Il modulo dipende dalla presenza di Jesus Suso.

NEWS MILAN – Il Milan deve rialzarsi subito. E per fortuna il campionato dà subito un’occasione. I rossoneri domani aprono il turno infrasettimanale contro l’Udinese, alle 19:00, a San Siro.

Gennaro Gattuso si ritrova praticamente costretto a cambiare qualcosa. Il suo 4-3-3 non rende più a causa dello scarso rendimento di alcuni. Su tutti Suso, bersaglio dei tifosi. Lo spagnolo non segna e non fa assist: è fuori dal gioco, riesce a rendersi pericoloso ad intermittenza. Per l’allenatore è una pedina molto importante, ma c’è la possibilità che domani possa accomodarsi in panchina. Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano a ‘Sky Sport’, Gattuso ha in mente due opzioni al momento per la formazione da schierare domani. E una di queste non prevede l’utilizzo dell’ex Liverpool.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle Milan News, CLICCA QUI <<

Milan-Udinese, Gattuso pensa all’esclusione di Suso

In questi due giorni si è parlato di un passaggio al 3-4-1-2, modulo utilizzato da Rino nel finale di Sampdoria-Milan. Ma l’infortunio di Andrea Conti, non convocato per la sfida di domani, ha complicato un po’ i piani del tecnico. L’ex Atalanta è il più idoneo della rosa al ruolo di esterno destro a tutto campo, proprio come faceva a Bergamo. Ma purtroppo non sarà a disposizione: nelle prossime ore si saprà di più sul suo possibile rientro per la Juventus. Intanto Gattuso è quindi costretto a rivedere i piani. Nella sua mente al momento ci sono due possibili schemi tattici: il 4-3-1-2 e il 4-2-3-1. Se dovesse utilizzare il primo, allora il sacrificato sarebbe proprio Suso: infatti Lucas Paquetà andrebbe a fare il trequartista alle spalle delle due punte, Patrick Cutrone e Krzysztof Piatek. Hakan Calhanoglu farebbe la mezzala a sinistra, con il ritorno di Franck Kessie a destra e Tiemoué Bakayoko di nuovo in mezzo. Ma c’è anche la seconda opzione: il turco farebbe l’esterno a sinistro, il brasiliano centrale e Suso a destra. Sono queste per ora le due idee di Gattuso per la sfida di domani. Ma non è da escludere anche il solito undici con il 4-3-3.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Ag. Cutrone: “Nessun dubbio, il suo futuro è il Milan”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it