MILAN NEWS – L’Udinese domani sera cercherà di dare continuità alla vittoria di sabato in casa contro il Genoa, provando a dar fastidio ad un Milan in difficoltà.

Oggi Igor Tudor, allenatore dei friulani, ha parlato in conferenza stampa da Udine prima della partenza della sua squadra in direzione Milano, dove domani alle 20,30 andrà in scena l’anticipo del turno infrasettimanale.

Una gara nella quale l’Udinese non vuole fare la parte della vittima sacrificale, come ammesso dal croato: “Pensiamo a noi stessi, non alle rivali. Conta solo allenarsi bene e lavorare al massimo. Il Milan? In trasferta non ci è andata bene di recente, pensiamo soltanto a fare la nostra partita, non andiamo di certo in gita a San Siro. Se si va in certi stadi, con un livello alto, ci può stare di perdere con tre o quattro gol. Ma dobbiamo migliorare, quando avrò un po’ di tempo a disposizione chiariremo ciò che non va nello spogliatoio”.

Intanto l’Udinese ha anche ufficializzato la lista dei convocati per la gara contro il Milan:

PORTIERI

Musso, Nicolas, Perisan

DIFENSORI

De Maio, Ekong, Opoku, Samir, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar

CENTROCAMPISTI

Badu, Behrami, De Paul, Fofana, Ingelsson, Mandragora, Micin

ATTACCANTI

Lasagna, Okaka, Pussetto, Teodorczyk

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

