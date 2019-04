NEWS MILAN – È iniziato il mese di aprile, decisivo per la corsa Champions League della squadra rossonera. Dopo le due sconfitte contro Inter e Sampdoria, i ragazzi di Gennaro Gattuso devono reagire a iniziare dalla prossima partita.

Domani a San Siro si gioca Milan-Udinese, un match nel quale i 3 punti punti sono obbligatori. Non si può fallire il ritorno alla vittoria, troppo importante per il prosieguo della stagione. L’avversario è certamente alla portata, seppur da non sottovalutare. La formazione friulana è reduce dal successo per 2-0 sul Genoa ed è salita a +3 rispetto alla zona retrocessione. Ovviamente Igor Tudor spera di fare un risultato positivo pure a Milano, seppur sia consapevole delle difficoltà.

Per il Milan diventa importante battere l’Udinese anche per arrivare in fiducia al big match di sabato contro la Juventus. Affrontare i campioni d’Italia in carica è sempre difficile e i rossoneri in questi anni hanno sempre perso a Torino. La squadra di Massimiliano Allegri ha largo margine nella classifica del campionato e pochi giorni dopo affronterà l’Ajax in Champions League, dunque non va escluso che nella formazione bianconera vi sia del turnover e che per il Diavolo si apra la possibilità di fare un buon risultato.

Una settimana dopo altro impegno complicato per il Milan, che riceverà la Lazio a San Siro. Uno scontro diretto importantissimo per la corsa Champions League. Il match del 13 aprile può essere già decisivo o quasi. Il 20 aprile alle 12:30 partita contro il Parma allo stadio Ennio Tardini. La formazione di Roberto D’Aversa era partita bene in questa Serie A, ma da un po’ di tempo non è più costante nei risultati. Bisognerà vedere in che situazione sarà rispetto alla zona retrocessione allora. Adesso gli 8 punti di margine fanno stare tranquilli gli emiliani.

Mercoledì 24 aprile ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, dopo lo 0-0 dell’andata a Milano. Successivamente i ragazzi di Gattuso andranno a Torino contro la squadra di Walter Mazzarri, impegno da non prendere sottogamba. Quello del 28 aprile contro i granata sarà l’ultimo incontro del mese per il Milan. A maggio ci saranno poi le sfide contro Bologna, Fiorentina, Frosinone e Spal.

CALENDARIO MILAN AD APRILE 2019

2 aprile – Milan-Udinese: ore 19

6 aprile – Juventus-Milan: ore 18

13 aprile – Milan-Lazio: ore 20.30

20 aprile – Parma-Milan: ore 12.30

23 aprile – Milan-Lazio: ore 20.30 (Coppa Italia)

28 aprile – Torino-Milan: ore 15.00

Redazione MilanLive.it

